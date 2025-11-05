Yritysluettelo
ANZ Datatieteilijä Palkat sijainnissa Greater Melbourne Area

Datatieteilijä korvaus in Greater Melbourne Area ANZ:ssa vaihtelee A$126K per year Data Scientist -tasolta A$171K per year Senior Data Scientist -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Melbourne Area on yhteensä A$119K. Katso ANZ:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
LisääLisää korvausLisää korvaus

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Datatieteilijä roolille yrityksessä ANZ in Greater Melbourne Area on vuosittainen kokonaiskorvaus A$177,901. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ANZ Datatieteilijä roolille in Greater Melbourne Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on A$142,866.

