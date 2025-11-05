Datatieteilijä korvaus in Greater Melbourne Area ANZ:ssa vaihtelee A$126K per year Data Scientist -tasolta A$171K per year Senior Data Scientist -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Melbourne Area on yhteensä A$119K. Katso ANZ:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
