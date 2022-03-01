Yrityshakemisto
Anyscale
Anyscale Palkat

Anyscale:n palkkaväli vaihtelee $144,275:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Rekrytoija :lle alaosassa $317,500:aan Ohjelmistoinsinööri :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Anyscale. Viimeksi päivitetty: 8/11/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $318K
Tuotevastaava
$204K
Rekrytoija
$144K

Ratkaisuarkkitehti
$299K
Tekninen ohjelmajohtaja
$208K
Omistusoikeuden aikataulu

25%

VUOSI 1

25%

VUOSI 2

25%

VUOSI 3

25%

VUOSI 4

Anyscale:ssa Osake-/pääoma-avustukset on 4-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 25% kertyvät 1st-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 2nd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 3rd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 4th-VUOSI (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkeimmin palkattu rooli Anyscale:ssa on Ohjelmistoinsinööri vuotuisella kokonaiskorvauksella $317,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Anyscale:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $207,955.

