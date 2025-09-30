Yritysluettelo
ANYbotics
  • Greater Zurich Area

ANYbotics Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater Zurich Area

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Greater Zurich Area ANYbotics:ssa on yhteensä CHF 89.9K per year. Katso ANYbotics:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
ANYbotics
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Yhteensä vuodessa
CHF 89.9K
Taso
L2
Peruspalkka
CHF 89.9K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
3 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä ANYbotics?

CHF 134K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Osallistu

UKK

The highest paying salary package reported for a Ohjelmistoinsinööri at ANYbotics in Greater Zurich Area sits at a yearly total compensation of CHF 97,857. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ANYbotics for the Ohjelmistoinsinööri role in Greater Zurich Area is CHF 89,923.

