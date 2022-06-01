Anthology Palkat

Yrityshakemisto
Anthology:n palkkaväli vaihtelee $15,075:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Liikkeenjohdon konsultti :lle alaosassa $179,598:aan Ratkaisuarkkitehti :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Anthology. Viimeksi päivitetty: 8/21/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $125K

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Tietotekniikan asiantuntija
$74.6K
Liikkeenjohdon konsultti
$15.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Tuotesuunnittelija
$87.4K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$70.4K
Ratkaisuarkkitehti
$180K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Anthology:ssa on Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $179,598. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Anthology:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $81,030.

