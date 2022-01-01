Yrityshakemisto
Anthem Palkat

Anthem:n palkkaväli vaihtelee $84,575:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Tietotekniikan asiantuntija :lle alaosassa $208,740:aan Datatieteen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Anthem. Viimeksi päivitetty: 8/21/2025

$160K

Liiketoiminta-analyytikko
Median $117K
Ohjelmistoinsinööri
Median $110K
Ratkaisuarkkitehti
Median $201K

Datatieteen päällikkö
$209K
Datatieteilijä
Median $145K
Talousanalyytikko
$88.4K
Tietotekniikan asiantuntija
$84.6K
Tuotesuunnittelija
$136K
Tuotevastaava
Median $148K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$159K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Anthem:ssa on Datatieteen päällikkö at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $208,740. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Anthem:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $140,338.

