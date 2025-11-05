Yritysluettelo
Ant Group
Ant Group Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Singapore

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Singapore Ant Group:ssa on yhteensä SGD 95.5K per year. Katso Ant Group:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Mediaanipalkka
company icon
Ant Group
Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
Yhteensä vuodessa
SGD 95.5K
Taso
P5
Peruspalkka
SGD 76K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 19.5K
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
0 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Ant Group?
Block logo
+SGD 75.3K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26K
Datadog logo
+SGD 45.5K
Verily logo
+SGD 28.6K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Ant Group in Singapore on vuosittainen kokonaiskorvaus SGD 130,461. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Ant Group Ohjelmistosuunnittelija roolille in Singapore ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on SGD 97,420.

