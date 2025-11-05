Yritysluettelo
Ant Group
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistosuunnittelija

  • Kaikki Ohjelmistosuunnittelija -palkat

  • Beijing Metropolitan Area

Ant Group Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Beijing Metropolitan Area

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Beijing Metropolitan Area Ant Group:ssa on yhteensä CN¥476K per year. Katso Ant Group:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Mediaanipalkka
company icon
Ant Group
Software Engineer
Beijing, BJ, China
Yhteensä vuodessa
CN¥476K
Taso
P5
Peruspalkka
CN¥357K
Stock (/yr)
CN¥0
Bonus
CN¥119K
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
2 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Ant Group?
Block logo
+CN¥418K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
Don't get lowballed
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat
Harjoittelupalkat

Osallistu

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistosuunnittelija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Ant Group in Beijing Metropolitan Area on vuosittainen kokonaiskorvaus CN¥677,886. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Ant Group Ohjelmistosuunnittelija roolille in Beijing Metropolitan Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CN¥441,984.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Ant Group ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • SmartThings
  • Shipt
  • WeRide.ai
  • GoGuardian
  • Netradyne
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit