  • Palkat
  • Ohjelmistoinsinööri

  • Kaikki Ohjelmistoinsinööri -palkat

Ant Group Ohjelmistoinsinööri Palkat

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in China Ant Group:ssa on yhteensä CN¥499K per year. Katso Ant Group:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025

Mediaanipalkka
company icon
Ant Group
Software Engineer
Beijing, BJ, China
Yhteensä vuodessa
CN¥499K
Taso
11
Peruspalkka
CN¥499K
Stock (/yr)
CN¥0
Bonus
CN¥0
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
3 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Ant Group?

CN¥1.15M

UKK

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Ohjelmistoinsinööri by Ant Group in China is 'n jaarlikse totale vergoeding van CN¥901,504.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Ant Group vir die Ohjelmistoinsinööri rol in China is CN¥475,976.

