Ant Group
Ant Group Palkat

Ant Group:n palkkaväli vaihtelee $54,398:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Projektipäällikkö :lle alaosassa $220,743:aan Liiketoiminta-analyytikko :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Ant Group. Viimeksi päivitetty: 8/21/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $69.5K
Tuotevastaava
Median $87.6K
Liiketoiminta-analyytikko
$221K

Liiketoiminnan kehittäminen
$56K
Datatieteilijä
$90.6K
Markkinointi
$121K
Markkinointitoiminnot
$167K
Tuotesuunnittelija
$80.4K
Projektipäällikkö
$54.4K
Ratkaisuarkkitehti
$146K
UKK

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Ant Group je Liiketoiminta-analyytikko at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $220,743. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Ant Group je $89,118.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Ant Group:lle

