Ansys
  • Palkat
  • Ohjelmistosuunnittelija

  • Tuotanto-ohjelmistokehittäjä

Ansys Tuotanto-ohjelmistokehittäjä Palkat

Tuotanto-ohjelmistokehittäjä korvaus in United States Ansys:ssa vaihtelee $124K per year P2 -tasolta $139K per year P3 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $150K. Katso Ansys:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/11/2025

Keskiarvo Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
P1
Software Engineer 1(Lähtötaso)
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Software Engineer 2
$124K
$114K
$3.7K
$6.7K
P3
Senior Software Engineer
$139K
$121K
$13.1K
$5K
P4
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
Ansaintaaikataulu

33%

V 1

33%

V 2

33%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Ansys-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33% ansaitsee 1st-V (33.00% vuosittain)

  • 33% ansaitsee 2nd-V (33.00% vuosittain)

  • 33% ansaitsee 3rd-V (33.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotanto-ohjelmistokehittäjä roolille yrityksessä Ansys in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $186,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Ansys Tuotanto-ohjelmistokehittäjä roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $144,545.

Muut resurssit