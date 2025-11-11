Tuotanto-ohjelmistokehittäjä korvaus in United States Ansys:ssa vaihtelee $124K per year P2 -tasolta $139K per year P3 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $150K. Katso Ansys:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/11/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$124K
$114K
$3.7K
$6.7K
P3
$139K
$121K
$13.1K
$5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
33%
V 1
33%
V 2
33%
V 3
Ansys-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
33% ansaitsee 1st-V (33.00% vuosittain)
33% ansaitsee 2nd-V (33.00% vuosittain)
33% ansaitsee 3rd-V (33.00% vuosittain)