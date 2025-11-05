Yritysluettelo
Ansys Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Spain

Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Spain Ansys:ssa vaihtelee €45.7K per year P2 -tasolta €70.5K per year P3 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Spain on yhteensä €61.1K. Katso Ansys:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
P1
Software Engineer 1(Lähtötaso)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Software Engineer 2
€45.7K
€38.6K
€4.8K
€2.4K
P3
Senior Software Engineer
€70.5K
€55.4K
€12.3K
€2.9K
P4
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Näytä 4 Lisää tasoja
LisääLisää korvausLisää korvaus

Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

33%

V 1

33%

V 2

33%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Ansys-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33% ansaitsee 1st-V (33.00% vuosittain)

  • 33% ansaitsee 2nd-V (33.00% vuosittain)

  • 33% ansaitsee 3rd-V (33.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Ansys in Spain on vuosittainen kokonaiskorvaus €89,595. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Ansys Ohjelmistosuunnittelija roolille in Spain ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €57,199.

