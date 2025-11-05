Yritysluettelo
Ansys
Ansys Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Pittsburgh Area

Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Pittsburgh Area Ansys:ssa vaihtelee $86K per year P1 -tasolta $140K per year P4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Pittsburgh Area on yhteensä $129K. Katso Ansys:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
P1
Software Engineer 1(Lähtötaso)
$86K
$78.3K
$5.3K
$2.4K
P2
Software Engineer 2
$114K
$95.1K
$9.8K
$9.2K
P3
Senior Software Engineer
$135K
$108K
$15.4K
$11.7K
P4
Lead Software Engineer
$140K
$113K
$16K
$11.7K
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

33%

V 1

33%

V 2

33%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Ansys-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33% ansaitsee 1st-V (33.00% vuosittain)

  • 33% ansaitsee 2nd-V (33.00% vuosittain)

  • 33% ansaitsee 3rd-V (33.00% vuosittain)



Backend-ohjelmistokehittäjä

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Tuotanto-ohjelmistokehittäjä

Tutkija

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Ansys in Pittsburgh Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $155,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Ansys Ohjelmistosuunnittelija roolille in Pittsburgh Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $120,000.

Muut resurssit