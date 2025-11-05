Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Madrid Metropolitan Area Ansys:ssa vaihtelee €45.7K per year P2 -tasolta €70.1K per year P3 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Madrid Metropolitan Area on yhteensä €55.1K. Katso Ansys:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€45.7K
€38.6K
€4.8K
€2.4K
P3
€70.1K
€54.4K
€12.7K
€3K
P4
€ --
€ --
€ --
€ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
33%
V 1
33%
V 2
33%
V 3
Ansys-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
33% ansaitsee 1st-V (33.00% vuosittain)
33% ansaitsee 2nd-V (33.00% vuosittain)
33% ansaitsee 3rd-V (33.00% vuosittain)
