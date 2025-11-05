Ohjelmistosuunnittelija korvaus in India Ansys:ssa vaihtelee ₹1.93M per year P1 -tasolta ₹3.9M per year P4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹2.37M. Katso Ansys:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
P1
₹1.93M
₹1.71M
₹155K
₹59.3K
P2
₹2.6M
₹2.09M
₹283K
₹224K
P3
₹3.94M
₹3.04M
₹799K
₹103K
P4
₹3.9M
₹3.23M
₹480K
₹186K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
33%
V 1
33%
V 2
33%
V 3
Ansys-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
33% ansaitsee 1st-V (33.00% vuosittain)
33% ansaitsee 2nd-V (33.00% vuosittain)
33% ansaitsee 3rd-V (33.00% vuosittain)
