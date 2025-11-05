Koneinsinööri korvaus in Pittsburgh Area Ansys:ssa vaihtelee $91K per year ja $163K välillä. yearittainen mediaanikorvaus in Pittsburgh Area on yhteensä $100K. Katso Ansys:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$109K
$101K
$1.7K
$6.4K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
33%
V 1
33%
V 2
33%
V 3
Ansys-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
33% ansaitsee 1st-V (33.00% vuosittain)
33% ansaitsee 2nd-V (33.00% vuosittain)
33% ansaitsee 3rd-V (33.00% vuosittain)