Ansira Palkat

Ansira:n palkkaväli vaihtelee $56,218:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Markkinointi :lle alaosassa $117,000:aan Ohjelmistoinsinööri :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Ansira. Viimeksi päivitetty: 8/21/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $117K
Markkinointi
$56.2K
Projektipäällikkö
$75.4K

UKK

Korkeimmin palkattu rooli Ansira:ssa on Ohjelmistoinsinööri vuotuisella kokonaiskorvauksella $117,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Ansira:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $75,375.

