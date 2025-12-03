Yritysluettelo
Myynti keskimääräinen kokonaiskorvaus in Taiwan Anritsu:ssa vaihtelee NT$680K ja NT$947K per year välillä. Katso Anritsu:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$23.7K - $28K
Taiwan
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$22.2K$23.7K$28K$30.9K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Myynti roolille yrityksessä Anritsu in Taiwan on vuosittainen kokonaiskorvaus NT$946,820. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Anritsu Myynti roolille in Taiwan ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on NT$679,768.

