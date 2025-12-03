Yritysluettelo
Anonyome Labs
Anonyome Labs Projektipäällikkö Palkat

Projektipäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in Chile Anonyome Labs:ssa vaihtelee CLP 13.6M ja CLP 18.94M per year välillä. Katso Anonyome Labs:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$15.6K - $18.4K
Chile
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$14.6K$15.6K$18.4K$20.3K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Anonyome Labs?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Projektipäällikkö roolille yrityksessä Anonyome Labs in Chile on vuosittainen kokonaiskorvaus CLP 18,942,083. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Anonyome Labs Projektipäällikkö roolille in Chile ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CLP 13,599,445.

Muut resurssit

