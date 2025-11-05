Yritysluettelo
Anon Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Greater London Area

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Greater London Area Anon:ssa on yhteensä £91K per year. Katso Anon:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Mediaanipalkka
company icon
Anon
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Yhteensä vuodessa
£91K
Taso
hidden
Peruspalkka
£91K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Vuotta yrityksessä
0-1 Vuotta
Vuotta kokemusta
5-10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Anon?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat
Harjoittelupalkat

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Anon in Greater London Area on vuosittainen kokonaiskorvaus £92,200. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Anon Ohjelmistosuunnittelija roolille in Greater London Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on £90,950.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Anon ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

