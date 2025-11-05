Yritysluettelo
Anheuser-Busch InBev
Anheuser-Busch InBev Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Greater Sao Paulo

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Greater Sao Paulo Anheuser-Busch InBev:ssa on yhteensä R$114K per year. Katso Anheuser-Busch InBev:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Mediaanipalkka
Anheuser-Busch InBev
Automation
Sao Paulo, SP, Brazil
Yhteensä vuodessa
R$114K
Taso
Senior
Peruspalkka
R$111K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$3.5K
Vuotta yrityksessä
11 Vuotta
Vuotta kokemusta
13 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Anheuser-Busch InBev?
+R$321K
+R$493K
+R$111K
+R$194K
+R$122K
Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Anheuser-Busch InBev in Greater Sao Paulo on vuosittainen kokonaiskorvaus R$176,170. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Anheuser-Busch InBev Ohjelmistosuunnittelija roolille in Greater Sao Paulo ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on R$96,509.

Muut resurssit