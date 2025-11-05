Yritysluettelo
Angi
  • Indianapolis, IN Area

Angi Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Indianapolis, IN Area

Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Indianapolis, IN Area Angi:ssa on yhteensä $188K per year L2 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in Indianapolis, IN Area on yhteensä $173K. Katso Angi:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
Software Engineer 1(Lähtötaso)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Software Engineer 2
$188K
$158K
$16.7K
$13K
L3
Senior Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Angi-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



Sisältyvät nimikkeet

Backend-ohjelmistokehittäjä

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Angi in Indianapolis, IN Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $196,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Angi Ohjelmistosuunnittelija roolille in Indianapolis, IN Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $180,000.

