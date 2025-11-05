Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Greater Denver And Boulder Area Angi:ssa vaihtelee $143K per year L1 -tasolta $252K per year L4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Denver And Boulder Area on yhteensä $183K. Katso Angi:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
$143K
$126K
$10.7K
$6K
L2
$168K
$148K
$11K
$9.5K
L3
$157K
$153K
$4.8K
$0
L4
$252K
$203K
$34K
$15K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Angi-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)
