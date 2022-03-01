Yritysluettelo
Angi
Angi Palkat

Angi:n palkka vaihtelee $49,750 kokonaiskorvauksena vuodessa Myynti -tehtävässä alemman pään mukaan $280,812 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Angi. Viimeksi päivitetty: 8/29/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
L1 $155K
L2 $172K
L3 $206K
L4 $236K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Tuotepäällikkö
Median $195K
Ohjelmistokehityspäällikkö
L3 $274K
L4 $281K

Data-asiantuntija
Median $207K
Tuotesuunnittelija
Median $138K
Rekrytoija
Median $130K
Hallinnollinen assistentti
$112K
Liiketoiminta-analyytikko
$167K
Talousanalyytikko
$169K
Henkilöstöhallinto
$130K
Markkinointi
$78.6K
Myynti
$49.8K
UX-tutkija
$184K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Angi-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)

UKK

The highest paying role reported at Angi is Ohjelmistokehityspäällikkö at the L4 level with a yearly total compensation of $280,812. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Angi is $169,150.

Muut resurssit