Angel One Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Mumbai Metropolitan Region

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Mumbai Metropolitan Region Angel One:ssa on yhteensä ₹2.38M per year. Katso Angel One:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
Angel One
Software Engineer
Mumbai, MH, India
Yhteensä vuodessa
₹2.38M
Taso
SDE 1
Peruspalkka
₹2.18M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹198K
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
1 Vuosi
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Angel One?

₹13.95M

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

Backend-ohjelmistoinsinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Angel One in Mumbai Metropolitan Region on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹3,199,029. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Angel One Ohjelmistoinsinööri roolille in Mumbai Metropolitan Region ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹2,282,121.

Muut resurssit