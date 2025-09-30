Yritysluettelo
Angel One
Angel One Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater Bengaluru

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Greater Bengaluru Angel One:ssa vaihtelee ₹3.05M per year ja ₹6.87M välillä. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Bengaluru on yhteensä ₹3.8M. Katso Angel One:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
SDE 1
(Lähtötaso)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE 2
₹3.68M
₹3.27M
₹252K
₹161K
SDE 3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Angel One?

Sisältyvät nimikkeet

Backend-ohjelmistoinsinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Angel One in Greater Bengaluru on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹6,874,631. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Angel One Ohjelmistoinsinööri roolille in Greater Bengaluru ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹3,817,011.

