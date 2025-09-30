Yritysluettelo
Angel One
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Data-asiantuntija

  • Kaikki Data-asiantuntija -palkat

  • Greater Bengaluru

Angel One Data-asiantuntija Palkat sijainnissa Greater Bengaluru

Data-asiantuntija mediaanikorvaus in Greater Bengaluru Angel One:ssa on yhteensä ₹6.8M per year. Katso Angel One:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
Angel One
Staff Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Yhteensä vuodessa
₹6.8M
Taso
T3
Peruspalkka
₹6.07M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹728K
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
9 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Angel One?

₹13.95M

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Osallistu

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Data-asiantuntija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-asiantuntija roolille yrityksessä Angel One in Greater Bengaluru on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹10,858,660. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Angel One Data-asiantuntija roolille in Greater Bengaluru ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹7,216,618.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Angel One ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Snap
  • Intuit
  • DoorDash
  • PayPal
  • Square
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit