Anaplan Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater London Area

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Greater London Area Anaplan:ssa vaihtelee £69.2K per year P2 -tasolta £121K per year P4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater London Area on yhteensä £91K. Katso Anaplan:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
P1
(Lähtötaso)
£ --
£ --
£ --
£ --
P2
£69.2K
£63.1K
£0
£6.2K
P3
£83.2K
£74K
£4K
£5.2K
P4
£121K
£92.8K
£18.8K
£8.9K
Näytä 1 Lisää tasoja
Lisää korvaus

Uusimmat palkkailmoitukset
Lisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Anaplan-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Anaplan in Greater London Area on vuosittainen kokonaiskorvaus £152,321. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Anaplan Ohjelmistoinsinööri roolille in Greater London Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on £81,477.

