Anaplan Palkat

Anaplan:n palkka vaihtelee $73,630 kokonaiskorvauksena vuodessa Rekrytoija -tehtävässä alemman pään mukaan $346,725 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Anaplan. Viimeksi päivitetty: 8/31/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
P2 $81.2K
P3 $111K
P4 $159K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Ratkaisuarkkitehti
Median $168K
Tuotepäällikkö
Median $132K

Henkilöstöhallinto
Median $344K
Myynti
Median $250K
Liiketoiminta-analyytikko
$262K
Asiakaspalvelu
$98.5K
Asiakasmenestys
$281K
Data-asiantuntija
$116K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$138K
Markkinointioperaatiot
$89.2K
Tuotesuunnittelija
$270K
Projektipäällikkö
$154K
Rekrytoija
$73.6K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$347K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$239K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Anaplan-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

UKK

