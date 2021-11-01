Yrityshakemisto
Amplify Palkat

Amplify:n palkkaväli vaihtelee $73,500:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Asiakaspalvelu :lle alaosassa $160,800:aan Rekrytoija :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Amplify. Viimeksi päivitetty: 8/24/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $135K
Tuotevastaava
Median $135K
Käyttäjäkokemuksen tutkija
Median $95K

Asiakaspalvelu
$73.5K
Dataanalyytikko
$115K
Tietotekniikan asiantuntija
$131K
Markkinointi
$129K
Tuotesuunnittelija
Median $110K
Projektipäällikkö
$133K
Rekrytoija
$161K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Amplify:ssa on Rekrytoija at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $160,800. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Amplify:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $130,117.

