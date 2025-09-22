Yritysluettelo
Amperity
Amperity Ratkaisuarkkitehti Palkat

Ratkaisuarkkitehti keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Amperity:ssa vaihtelee $160K ja $228K per year välillä. Katso Amperity:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$182K - $216K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$160K$182K$216K$228K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

$160K

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Option

Amperity-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ratkaisuarkkitehti roolille yrityksessä Amperity in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $227,700. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Amperity Ratkaisuarkkitehti roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $160,380.

