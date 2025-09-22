Ohjelmistoinsinööri korvaus in United States Amperity:ssa on yhteensä $171K per year Software Engineer II -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $168K. Katso Amperity:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$171K
$156K
$3.2K
$12.4K
Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Amperity-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)
