Amperity
Amperity Ohjelmistoinsinööri Palkat

Ohjelmistoinsinööri korvaus in United States Amperity:ssa on yhteensä $171K per year Software Engineer II -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $168K. Katso Amperity:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Software Engineer I
(Lähtötaso)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$171K
$156K
$3.2K
$12.4K
Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Option

Amperity-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Sisältyvät nimikkeet

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Amperity in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $267,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Amperity Ohjelmistoinsinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $165,500.

Muut resurssit