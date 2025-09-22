Yritysluettelo
Amperity
Amperity Tuotepäällikkö Palkat

Tuotepäällikkö mediaanikorvaus in United States Amperity:ssa on yhteensä $206K per year. Katso Amperity:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025

Mediaanipalkka
company icon
Amperity
Product Manager
Seattle, WA
Yhteensä vuodessa
$206K
Taso
Director
Peruspalkka
$186K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
9 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Amperity?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Option

Amperity-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotepäällikkö roolille yrityksessä Amperity in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $226,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Amperity Tuotepäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $205,000.

