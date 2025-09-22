Yritysluettelo
Ampere Computing
Ampere Computing Laitteistoinsinööri Palkat

Laitteistoinsinööri korvaus in United States Ampere Computing:ssa vaihtelee $189K per year L6 -tasolta $364K per year L9 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $196K.

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
Principal Engineer
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
Senior Principal Engineer
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Laitteistoinsinööri roolille yrityksessä Ampere Computing in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $363,667. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Ampere Computing Laitteistoinsinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $204,700.

Muut resurssit