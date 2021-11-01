Yrityshakemisto
AMI
AMI Palkat

AMI:n palkkaväli vaihtelee $25,596:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Tuotevastaava :lle alaosassa $170,850:aan Tekninen ohjelmajohtaja :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä AMI. Viimeksi päivitetty: 8/11/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $28.7K
Kirjanpitäjä
$152K
Tuotevastaava
$25.6K

Myynti
$32.9K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$159K
Tekninen ohjelmajohtaja
$171K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli AMI:ssa on Tekninen ohjelmajohtaja at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $170,850. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
AMI:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $92,452.

