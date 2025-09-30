Yritysluettelo
Amgen Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Tampa-St. Pete (Sarasota) Area

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area Amgen:ssa vaihtelee $108K per year L3 -tasolta $152K per year L5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area on yhteensä $129K. Katso Amgen:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L3
(Lähtötaso)
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

0%

V 1

33%

V 2

33%

V 3

34%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Amgen-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 0% ansaitsee 1st-V (0.00% vuosittain)

  • 33% ansaitsee 2nd-V (33.00% vuosittain)

  • 33% ansaitsee 3rd-V (33.00% vuosittain)

  • 34% ansaitsee 4th-V (34.00% vuosittain)



Sisältyvät nimikkeet

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

UKK

The highest paying salary package reported for a Ohjelmistoinsinööri at Amgen in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area sits at a yearly total compensation of $153,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amgen for the Ohjelmistoinsinööri role in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area is $125,000.

