Ohjelmistoinsinööri korvaus in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area Amgen:ssa vaihtelee $108K per year L3 -tasolta $152K per year L5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area on yhteensä $129K. Katso Amgen:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L3
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
0%
V 1
33%
V 2
33%
V 3
34%
V 4
Amgen-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
0% ansaitsee 1st-V (0.00% vuosittain)
33% ansaitsee 2nd-V (33.00% vuosittain)
33% ansaitsee 3rd-V (33.00% vuosittain)
34% ansaitsee 4th-V (34.00% vuosittain)
