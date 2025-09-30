Ohjelmistoinsinööri korvaus in San Francisco Bay Area Amgen:ssa vaihtelee $206K per year L5 -tasolta $254K per year L6 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in San Francisco Bay Area on yhteensä $212K. Katso Amgen:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$201K
$155K
$21.5K
$24.5K
L6
$254K
$192K
$19.1K
$43K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
0%
V 1
33%
V 2
33%
V 3
34%
V 4
Amgen-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
0% ansaitsee 1st-V (0.00% vuosittain)
33% ansaitsee 2nd-V (33.00% vuosittain)
33% ansaitsee 3rd-V (33.00% vuosittain)
34% ansaitsee 4th-V (34.00% vuosittain)
Sisältyvät nimikkeetLähetä uusi nimike