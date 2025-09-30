Yritysluettelo
Amgen
Amgen Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa San Francisco Bay Area

Ohjelmistoinsinööri korvaus in San Francisco Bay Area Amgen:ssa vaihtelee $206K per year L5 -tasolta $254K per year L6 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in San Francisco Bay Area on yhteensä $212K.

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L3
(Lähtötaso)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$201K
$155K
$21.5K
$24.5K
L6
$254K
$192K
$19.1K
$43K
$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

0%

V 1

33%

V 2

33%

V 3

34%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Amgen-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 0% ansaitsee 1st-V (0.00% vuosittain)

  • 33% ansaitsee 2nd-V (33.00% vuosittain)

  • 33% ansaitsee 3rd-V (33.00% vuosittain)

  • 34% ansaitsee 4th-V (34.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Amgen in San Francisco Bay Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $274,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Amgen Ohjelmistoinsinööri roolille in San Francisco Bay Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $198,000.

Muut resurssit