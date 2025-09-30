Yritysluettelo
Amgen
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistoinsinööri

  • Kaikki Ohjelmistoinsinööri -palkat

  • Greater Los Angeles Area

Amgen Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater Los Angeles Area

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Greater Los Angeles Area Amgen:ssa vaihtelee $115K per year L3 -tasolta $275K per year L6 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Los Angeles Area on yhteensä $210K. Katso Amgen:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L3
(Lähtötaso)
$115K
$97K
$8.1K
$9.5K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
Lisää korvausVertaa tasoja

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

0%

V 1

33%

V 2

33%

V 3

34%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Amgen-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 0% ansaitsee 1st-V (0.00% vuosittain)

  • 33% ansaitsee 2nd-V (33.00% vuosittain)

  • 33% ansaitsee 3rd-V (33.00% vuosittain)

  • 34% ansaitsee 4th-V (34.00% vuosittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistoinsinööri tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

UKK

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Ohjelmistoinsinööri sa Amgen in Greater Los Angeles Area ay may taunang kabuuang bayad na $284,500. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Amgen para sa Ohjelmistoinsinööri role in Greater Los Angeles Area ay $192,500.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Amgen ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • HPE
  • Synopsys
  • Illumina
  • Guidewire Software
  • Dexcom
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit