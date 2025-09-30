Ohjelmistoinsinööri korvaus in Greater Los Angeles Area Amgen:ssa vaihtelee $115K per year L3 -tasolta $275K per year L6 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Los Angeles Area on yhteensä $210K. Katso Amgen:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L3
$115K
$97K
$8.1K
$9.5K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
0%
V 1
33%
V 2
33%
V 3
34%
V 4
Amgen-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
0% ansaitsee 1st-V (0.00% vuosittain)
33% ansaitsee 2nd-V (33.00% vuosittain)
33% ansaitsee 3rd-V (33.00% vuosittain)
34% ansaitsee 4th-V (34.00% vuosittain)
