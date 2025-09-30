Data-asiantuntija korvaus in Greater Los Angeles Area Amgen:ssa vaihtelee $96.7K per year L3 -tasolta $218K per year L6 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Los Angeles Area on yhteensä $139K. Katso Amgen:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
0%
V 1
33%
V 2
33%
V 3
34%
V 4
Amgen-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
0% ansaitsee 1st-V (0.00% vuosittain)
33% ansaitsee 2nd-V (33.00% vuosittain)
33% ansaitsee 3rd-V (33.00% vuosittain)
34% ansaitsee 4th-V (34.00% vuosittain)