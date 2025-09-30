Yritysluettelo
Amgen
Amgen Data-asiantuntija Palkat sijainnissa Greater Los Angeles Area

Data-asiantuntija korvaus in Greater Los Angeles Area Amgen:ssa vaihtelee $96.7K per year L3 -tasolta $218K per year L6 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Los Angeles Area on yhteensä $139K. Katso Amgen:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
$160K

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Ansaintaaikataulu

0%

V 1

33%

V 2

33%

V 3

34%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Amgen-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 0% ansaitsee 1st-V (0.00% vuosittain)

  • 33% ansaitsee 2nd-V (33.00% vuosittain)

  • 33% ansaitsee 3rd-V (33.00% vuosittain)

  • 34% ansaitsee 4th-V (34.00% vuosittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Data-asiantuntija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse.

UKK

The highest paying salary package reported for a Data-asiantuntija at Amgen in Greater Los Angeles Area sits at a yearly total compensation of $218,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amgen for the Data-asiantuntija role in Greater Los Angeles Area is $143,000.

