Americold Palkat

Americold:n palkka vaihtelee $70,350 kokonaiskorvauksena vuodessa Henkilöstöhallinto -tehtävässä alemman pään mukaan $233,825 Liiketoimintakehitys -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Americold. Viimeksi päivitetty: 9/11/2025

$160K

Liiketoimintakehitys
$234K
Laitteistoinsinööri
$98K
Henkilöstöhallinto
$70.4K

Ohjelmistoinsinööri
$128K
UKK

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Americold là Liiketoimintakehitys at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $233,825. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Americold là $112,750.

