American Tower
American Tower Palkat

American Tower:n palkka vaihtelee $34,053 kokonaiskorvauksena vuodessa Projektipäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $222,408 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä American Tower. Viimeksi päivitetty: 9/11/2025

$160K

Laitteistoinsinööri
$106K
Projektipäällikkö
$34.1K
Ohjelmistoinsinööri
$199K

Ohjelmistokehityspäällikkö
$222K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

American Tower-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä American Tower on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $222,408. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä American Tower ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $152,263.

