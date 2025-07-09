Yritysluettelo
American Medical Association
American Medical Association Palkat

American Medical Association:n palkka vaihtelee $77,610 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $587,050 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä American Medical Association. Viimeksi päivitetty: 9/11/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $110K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Data-analyytikko
$77.6K
Data-asiantuntija
$85.4K

Tuotesuunnittelija
$81.6K
Tuotepäällikkö
$249K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$587K
Ratkaisuarkkitehti
$139K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä American Medical Association on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $587,050. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä American Medical Association ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $110,000.

