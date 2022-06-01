Yrityshakemisto
American Bureau of Shipping
American Bureau of Shipping Palkat

American Bureau of Shipping:n palkkaväli vaihtelee $55,984:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Ohjelmistoinsinööri :lle alaosassa $146,265:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä American Bureau of Shipping. Viimeksi päivitetty: 8/11/2025

$160K

Konetekniikan insinööri
$126K
Tuotevastaava
$139K
Ohjelmistoinsinööri
$56K

Ohjelmistokehityksen päällikkö
$146K
Tekninen ohjelmajohtaja
$82.4K
UKK

The highest paying role reported at American Bureau of Shipping is Ohjelmistokehityksen päällikkö at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $146,265. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at American Bureau of Shipping is $125,625.

Muut resurssit