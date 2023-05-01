Yritysluettelo
American Axle & Manufacturing
American Axle & Manufacturing Palkat

American Axle & Manufacturing:n palkka vaihtelee $15,075 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-asiantuntija -tehtävässä alemman pään mukaan $183,600 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä American Axle & Manufacturing. Viimeksi päivitetty: 8/31/2025

$160K

Koneinsinööri
Median $91.7K
Data-asiantuntija
$15.1K
Tuotesuunnittelija
$110K

Ohjelmistokehityspäällikkö
$184K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä American Axle & Manufacturing on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $183,600. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä American Axle & Manufacturing ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $100,640.

