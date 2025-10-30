Tietoteknologi (IT) korvaus American Airlines:ssa on yhteensä $123K per year L4 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus on yhteensä $116K. Katso American Airlines:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/30/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$123K
$123K
$0
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***