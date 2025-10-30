Yritysluettelo
American Airlines
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Datatieteilijä

  • Kaikki Datatieteilijä -palkat

American Airlines Datatieteilijä Palkat

Datatieteilijä korvaus in United States American Airlines:ssa vaihtelee $100K per year L3 -tasolta $127K per year L4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $120K. Katso American Airlines:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/30/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L2
Associate Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
Data Scientist
$100K
$99K
$0
$1.3K
L4
Senior Data Scientist
$127K
$127K
$0
$250
L5
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Näytä 1 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä American Airlines?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Datatieteilijä tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Datatieteilijä roolille yrityksessä American Airlines in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $139,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä American Airlines Datatieteilijä roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $120,000.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle American Airlines ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Southwest Airlines
  • Cerner
  • General Motors
  • Medtronic
  • Rakuten
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit