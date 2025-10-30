Data-analyytikko korvaus in United States American Airlines:ssa vaihtelee $86.5K per year L3 -tasolta $103K per year L4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $93K. Katso American Airlines:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/30/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$86.5K
$86.5K
$0
$0
L4
$103K
$103K
$0
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
