Amentum
Amentum Palkat

Amentum:n palkka vaihtelee $78,605 kokonaiskorvauksena vuodessa Kiinteistöpäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $174,125 Asiakaspalvelu -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Amentum. Viimeksi päivitetty: 9/2/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $80K

Tuotanto-ohjelmistoinsinööri

Data-analyytikko
Median $128K
Koneinsinööri
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Asiakaspalvelu
$174K
Kiinteistöpäällikkö
$78.6K
Talousanalyytikko
$114K
Laitteistoinsinööri
$133K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$105K
Ohjelmapäällikkö
$129K
Projektipäällikkö
$113K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$171K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Amentum on Asiakaspalvelu at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $174,125. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Amentum ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $114,425.

