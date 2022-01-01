Yritysluettelo
Ambry Genetics
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Ambry Genetics Palkat

Ambry Genetics:n palkka vaihtelee $71,400 kokonaiskorvauksena vuodessa Liiketoiminta-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $226,860 Data-asiantuntija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Ambry Genetics. Viimeksi päivitetty: 9/1/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
Median $115K
Liiketoiminta-analyytikko
$71.4K
Data-asiantuntija
$227K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Tuotesuunnittelija
$123K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Ambry Genetics on Data-asiantuntija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $226,860. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Ambry Genetics ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $119,003.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Ambry Genetics ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • LEK
  • Dialpad
  • Sema4
  • Integrated DNA Technologies
  • ESET
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit