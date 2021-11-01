Yrityshakemisto
Ambarella
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

Ambarella Palkat

Ambarella:n palkkaväli vaihtelee $54,354:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Ohjelmistoinsinööri :lle alaosassa $305,000:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Ambarella. Viimeksi päivitetty: 8/11/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Laitteistoinsinööri
Median $255K

ASIC-insinööri

Ohjelmistoinsinööri
Median $54.4K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
Median $305K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Liiketoiminta-analyytikko
$235K
Markkinointi
$231K
Ratkaisuarkkitehti
$251K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Korkeimmin palkattu rooli Ambarella:ssa on Ohjelmistokehityksen päällikkö vuotuisella kokonaiskorvauksella $305,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Ambarella:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $243,210.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Ambarella:lle

Liittyvät yritykset

  • 8x8
  • Salesforce
  • Broadcom
  • Palantir
  • Twilio
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit