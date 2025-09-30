Ohjelmistoinsinööri korvaus in United States Alteryx:ssa vaihtelee $177K per year Software Engineer -tasolta $256K per year Lead Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $199K. Katso Alteryx:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$177K
$141K
$24.7K
$11.2K
Senior Software Engineer
$219K
$170K
$28.9K
$20.5K
Lead Software Engineer
$256K
$188K
$40.4K
$27.8K
33.3%
V 1
33.3%
V 2
33.4%
V 3
Alteryx-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)
33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)
33.4% ansaitsee 3rd-V (33.40% vuosittain)
